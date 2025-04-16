В историческом районе Мариуполя оккупанты планируют снести уцелевшие здания

Оккупационные власти планируют снести уцелевшие здания в историческом районе Мариуполя. Источник: Андрющенко Тime

В Мариуполе российские оккупационные власти планируют снести уцелевшие здания в историческом районе города. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его информации, в уцелевшем во время боев за город историческом районе «Гавань» планируют построить так называемый «общественно-деловой центр».

«Это последняя уцелевшая реальная историческая часть Мариуполя. Именно здесь был первый порт, давший развитие городу. Здесь жила история. И вся она в этом месте почти не пострадала. Однако, кого это интересует?», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале.