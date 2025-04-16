Украинский военный был расстрелян оккупантами после пленения в Донецкой области

В Волновахском районе Донецкой области российские военные расстреляли украинского пленного, который не имел при себе оружия. Офис генерального прокурора сообщил о начале досудебного расследования по факту военного преступления.
По предварительной информации, 11 апреля трое бойцов Вооружённых сил Украины выполняли боевое задание неподалёку от посёлка Раздольное. В ходе штурма они попали в плен к российским военным. Один из украинцев, уже находясь в плену и без оружия, был расстрелян автоматной очередью.
Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека. Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и считается тяжким международным преступлением.
Ранее военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ расстреляли раненого бойца Сил обороны Украины вблизи села Катериновка Донецкой области.