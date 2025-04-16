Россия атакует Донецкую область «шахедами» с ядовитым газом

В Донецкой области недавно зафиксировали дроны-камикадзе «Шахед», оснащенные капсулами с концентрированным газом-ирритантом. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, ВСУ сбили эти «шахеды» и они не попали в места массового скопления людей.
«Однако мы ясно понимаем, что россияне не прекратят использовать химическое оружие. Поэтому я призываю всех украинцев, и прежде всего жителей Донетчины, быть осторожными с неизвестными предметами на улице и не подходить к обломкам «шахедов», даже если дрон почти цел», – отметил Филашкин.
Напомним, что ранее разведывательное сообщество InformNapalm сообщило, что россияне начали обрабатывать «шахеды» химическими отравляющими веществами.