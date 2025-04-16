ВСУ вывели из строя российскую «Акацию» на Донецком направлении

Военнослужащие 412-го полка Nemesis обнаружили и поразили самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» на Донецком направлении.



«Эта техника предназначена для уничтожения и подавления средств ядерного удара, артиллерии, танков, живой силы, а также для разрушения оборонительных сооружений противника», — объяснили военные.



САУ «Акация» оснащена оборудованием для самозаглубления, которое позволяет за 20–40 минут обустроить огневую позицию в грунте. Однако в данном случае установка не успела реализовать свои возможности.



Бомбардировщик полка Nemesis вывел «Акацию» из строя, сделав её полностью небоеспособной.

Ранее операторы батальона беспилотных систем «Хижаки Висот» нанесли точный удар по российской бронетехнике на Покровском направлении. В результате атаки был уничтожен танк Т-72 «Урал», сообщили украинские военные.



Также 412-й отдельный полк Nemesis сообщил об уничтожении 100 российских танков за год боевой работы. Наибольшее число поражений подразделение нанес бронетехнике оккупантов на Старобельском направлении — только там было выведено из строя 28 танков, сообщили в полку.