Что видят дроны ВСУ над захваченным Бахмутом

Украинские операторы ведут охоту на российских захватчиков в центре разрушенного Бахмута Донецкой области. Пилоты 412-го полка Nemesis опубликовали кадры, разрушенного города, заснятые в феврале текущего года.
«Бахмут когда-то был важным железнодорожным узлом и центром соляной промышленности, где проживало 84 тысячи украинцев. Именно здесь, ещё до провозглашения Независимости Украины, 24 июля 1990 года над зданием городского совета впервые в Донецкой области был поднят сине-жёлтый флаг. Сегодня улицы Бахмута — это сплошные руины, оставленные после наступления российской оккупационной армии», — напомнили историю города в пресс-службе ОСГВ «Хортица».
Военные напомнили, что оборона города продолжалась почти 10 месяцев — с августа 2022 по май 2023 года — и стала одной из самых ожесточённых битв войны РФ против Украины. Потери армии РФ в результате боёв под Бахмутом были колоссальными: около 100 тысяч убитых и раненых, более 80% из которых составляли наёмники ЧВК «Вагнер».