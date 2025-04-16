Суд «ДНР» приговорил еще троих пленных бойцов «Азова» к 24 годам колонии

«Верховный суд ДНР» на оккупированной Донетчине незаконно приговорил трех военнослужащих Национальной гвардии Украины (полк «Азов») — Владислава Ручку, Андрея Ярошинского и Дмитрия Игнатенко — к лишению свободы.



Их заключили в колонию на срок от 23 лет 9 месяцев до 24 лет. Военнопленных признали виновными по статьям российского законодательства, якобы за «жестокое обращение с гражданским населением и убийство по мотивам политической и идеологической ненависти».



По утверждению Следственного комитета России, инцидент произошёл в марте 2022 года в Мариуполе, когда оккупационная армия атаковала город. По версии следствия, украинские военные якобы обстреляли из миномета зернохранилище, в котором находились мирные жители. В результате обстрела погиб один человек, не участвовавший в боевых действиях.



Ручка и Ярошинский приговорены к 24 годам лишения свободы каждый, Игнатенко — к 23 годам и 9 месяцам, всем назначено отбывание наказания в колонии строгого режима.



Ранее заочно были осуждены еще двое «азовцев» — Андрей Барский и Юрий Дмитриев. Они приговорены к 24 и 24,5 годам лишения свободы соответственно и объявлены в международный розыск.

Ранее Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону сегодня, 26 марта, вынес приговор 23 украинцам, связанным с полком «Азов».