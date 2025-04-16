В Днепре зафиксировано 10 взрывов за 15 минут, наблюдаются перебои с электричеством ночью 16 апреля. Местные жители сообщают, что российские дроны-«шахеды» группируются вокруг города, атака продолжается.
Произошло несколько пожаров. Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей.
«Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс об «уничтожении офицеров НАТО». По факту же снова террор гражданского населения в Днепре. Поврежденные дома, учреждения образования и культуры. Изуродованные автомобили. Напуганные рядовые горожане, особенно — дети», — заявил глава ОВА Сергей Лысак.
Позднее он сообщил, что войска РФ убили в Днепре молодую девушку. Еще 7 человек, предварительно, пострадали.
«Среди них — 9-месячная девочка. К счастью, ее состояние удовлетворительное. Врачи оказали помощь на месте», — заявил глава ОВА Сергей Лысак.