В Днепре три человека погибли и 30 ранены после ночной атаки россиян — ОВА

Из-за ночного удара россиян в Днепре количество погибших возросло до трёх. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

После ночной атаки беспилотников армии РФ число погибших в Днепре выросло до трех. Среди погибших — один ребенок. Пострадали 30 человек. Об этом утром 17 апреля сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

Отмечается, что в результате ударов повреждены корпус учебного заведения, общежитие, пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины и авто.

Среди пострадавших — четверо детей. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

«В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь», — сообщил Лысак.

Также он добавил, что в результате атаки повреждено по меньшей мере 15 домов. В их числе: студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. К работам привлечена тяжелая коммунальная техника.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 апреля в Днепре было зафиксировано 10 взрывов за 15 минут, наблюдались перебои с электричеством. Местные жители сообщали, что российские дроны-«шахеды» группируются вокруг города. Произошло несколько пожаров. Повреждены жилые дома.