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На Покровском направлении россияне продвинулись возле двух населенных пунктов — DeepState

17 апреля 2025, 08:52

На Покровском направлении россияне продвинулись возле двух населенных пунктов — DeepState

На карте DeepState отмечено продвижение российских войск на Покровском направлении в Донецкой области по состоянию на вечер 16 апреля На карте DeepState отмечено продвижение российских войск на Покровском направлении в Донецкой области по состоянию на вечер 16 апреля

Армия РФ продвинулась в районе двух населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области. Об обновленной ситуации на фронте стало известно из ночной сводки аналитиков проекта DeepState, обнародованной в телеграм-канале.

«Враг продвинулся возле Котляровки и [села] Запорожья», — говорится в сообщении.

Котляровка и Запорожье — населенные пункты Покровского района Донецкой области, расположенные неподалеку друг от друга, на юго-западе от самого Покровска. Ситуацию в этом районе можно увидеть на обновленной онлайн-карте боевых действий DeepState.

Всего россияне за прошедшие сутки 29 раз пытались прорвать позиции украинских бойцов на этом направлении: несмотря на это, общая динамика штурмовых действий здесь начала терять интенсивность из-за потерь ВС РФ, рассказали аналитики DeepState.

Накануне аналитики проекта сообщили об общей ситуации на Покровском направлении. Согласно их исследованиям, штурмовые действия ВС РФ здесь начали терять интенсивность.

Отмечается, что такая ситуация сложилась у российской армии вынужденно: прежде всего из-за потерь, которые понесли ВС РФ в конце марта и в начале апреля. В тот период интенсивность штурмовых действий противника была в два раза выше.

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