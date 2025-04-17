На Луганщине бывших военнослужащих ВС РФ устроили в школы: в ОВА рассказали, чему оккупанты «учат» детей

В оккупированной Луганской области в учебные заведения устроили 55 человек, которые участвовали в боевых действиях в рядах российской армии. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, большинство из них «преподает» предмет «по основам безопасности и защиты родины».



«На примере совершенных на территории Украины военных преступлений школьникам рассказывают о «роли РФ в современном мире», а также учат подростков стрельбе, военной инженерии и управлению БПЛА», – рассказал Лысогор.

Напомним, что в Россию из оккупированной Луганской области вывезут тысячи детей для пропаганды.