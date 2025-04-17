Россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: один человек погиб, шесть ранены

Последствия российского обстрела в одном из населённых пунктов Донецкой области 16 апреля. Фото: ОВА

За прошедшие сутки войска российской оккупационной армии 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, шесть — получили ранения. Об этом по состоянию на утро 17 апреля сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Поддубном Комарской громады 1 здание разрушено и 3 повреждено.

Покровский район. В Мирнограде ранены 2 человека. В Покровске погиб человек, поврежден дом. В Новоэкономическом Гродовской громады разрушены 22 дома.

Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены 3 дома и 3 хозяйственные постройки; в Заречном ранены 2 человека, разрушен дом. В Ильиновской громаде поврежден 41 объект: 26 в Заре, 14 в Полтавке и 1 в Яблоновке. В Константиновке ранен человек.

Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.

С линии фронта эвакуированы 122 человека, в том числе 10 детей, отметил начальник ОВА.