Миллионы гривен в банках и более 100 тысяч долларов «наличкой». Что декларирует семья главного прокурора Луганщины Сергея Василины

Руководитель Луганской областной прокуратуры Сергей Василина. Фото: прокуратура Луганщины

Руководитель Луганской областной прокуратуры Сергей Василина подал декларацию за 2024 год. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра деклараций.



«Новости Донбасса» рассказывают, что семья главного прокурора Луганщины задекларировала за прошлый год.



Недвижимость



В селе Новоалександровка Днепропетровской области Сергей Василина арендует дом общей площадью 120 квадратных метров.



В городе Буча на Киевщине жена Василины владеет частным домом общей площадью 125,2 квадратных метра и земельным участком общей площадью 597 квадратных метров.



Автомобили



Глава облпрокуратуры декларирует мотоцикл BMW R nineT 2018 года выпуска.



Также Сергей Василина имеет право пользоваться легковым автомобилем Mini Cooper 2018 года выпуска и внедорожником BMW X3 2022 года выпуска. Первой машиной владеет супруга Василины, вторую – она арендует.



Корпоративные права



Жена руководителя прокуратуры Луганщины имеет 20% корпоративных прав в компании «Архітектурно-конструкторське бюро Південь-Буд» и 33% – в компании «Кіфа-Буд». Согласно данным системы YouControl, первая компания занимается деятельностью в сфере архитектуры, а вторая – изготовлением изделий из бетона для строительства.



Доходы



Сергей Василина за 2024 год на должности руководителя Луганской областной прокуратуры заработал 1 757 048 гривен.



Жена Василины получила доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 3 192 456 гривен.



Банковские счета



На счету в одном из украинских банков глава областной прокуратуры хранит 163 572 гривны.



Жена Сергея Василины на счетах в двух украинских банках хранит 3 020 671 гривну.



Наличные деньги



В наличном виде Василина хранит 10 700 долларов, а его супруга – 95 000 долларов, 10 000 евро и 400 000 гривен.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали, что задекларировал за 2024 год руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий.