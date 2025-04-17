Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Миллионы гривен в банках и более 100 тысяч долларов «наличкой». Что декларирует семья главного прокурора Луганщины Сергея Василины

17 апреля 2025, 10:29

Миллионы гривен в банках и более 100 тысяч долларов «наличкой». Что декларирует семья главного прокурора Луганщины Сергея Василины

Руководитель Луганской областной прокуратуры Сергей Василина. Фото: прокуратура Луганщины Руководитель Луганской областной прокуратуры Сергей Василина. Фото: прокуратура Луганщины

Руководитель Луганской областной прокуратуры Сергей Василина подал декларацию за 2024 год. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра деклараций.

«Новости Донбасса» рассказывают, что семья главного прокурора Луганщины задекларировала за прошлый год.

Недвижимость

В селе Новоалександровка Днепропетровской области Сергей Василина арендует дом общей площадью 120 квадратных метров.

В городе Буча на Киевщине жена Василины владеет частным домом общей площадью 125,2 квадратных метра и земельным участком общей площадью 597 квадратных метров.

Автомобили

Глава облпрокуратуры декларирует мотоцикл BMW R nineT 2018 года выпуска.

Также Сергей Василина имеет право пользоваться легковым автомобилем Mini Cooper 2018 года выпуска и внедорожником BMW X3 2022 года выпуска. Первой машиной владеет супруга Василины, вторую – она арендует.

Корпоративные права

Жена руководителя прокуратуры Луганщины имеет 20% корпоративных прав в компании «Архітектурно-конструкторське бюро Південь-Буд» и 33% – в компании «Кіфа-Буд». Согласно данным системы YouControl, первая компания занимается деятельностью в сфере архитектуры, а вторая – изготовлением изделий из бетона для строительства.

Доходы

Сергей Василина за 2024 год на должности руководителя Луганской областной прокуратуры заработал 1 757 048 гривен.

Жена Василины получила доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 3 192 456 гривен.

Банковские счета

На счету в одном из украинских банков глава областной прокуратуры хранит 163 572 гривны.

Жена Сергея Василины на счетах в двух украинских банках хранит 3 020 671 гривну.

Наличные деньги

В наличном виде Василина хранит 10 700 долларов, а его супруга – 95 000 долларов, 10 000 евро и 400 000 гривен.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали, что задекларировал за 2024 год руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий.

ТЕГИ

Люди
Сергей Василина
Места
Луганская область
Организации
Луганская областная прокуратура
Прочее
Бизнес Деньги Автомобили Декларация Недвижимость Доходы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Что будет с Ванечкой, если я умру раньше, чем Олега обменяют», – жена «осужденного» в РФ по «делу Азова»
Пленного украинца Олега Жаркова «осудили» на 13 лет по «делу Азова». Его смертельно больная жена с сыном в Финляндии надеются только на обмен.
16 апреля 2025, 16:57
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:20
На Луганщине бывших военнослужащих ВС РФ устроили в школы: в ОВА рассказали, чему оккупанты «учат» детей
23:47
Главное за день: «Суд ДНР» засудил трех «азовцев». Рада продлила военное положение
17:05
В историческом районе Мариуполя оккупанты планируют снести уцелевшие здания
15:37
На оккупированной Донетчине Пушилин перевел «Воду Донбасса» под оперативное управление «Донбасстеплоэнерго»
14:25
В Луганске ФСБ со стрельбой задержала местного жителя: оккупанты его подозревают в «подготовке теракта против депутата ЛНР»
09:39
Россияне повесили плакаты Победы в разрушенном Бахмуте
23:34
Главное за день: Удары по Украине из «Москва-Сити». В США видят возможность сделки с Путиным
19:25
В Донецке российский военный расстрелял сослуживцев и сбежал: его задерживали со стрельбой
14:48
На ВОТ Донетчины «соцслужбы» выспрашивают у пенсионеров данные родственников с Украины
23:00
Главное за день: РФ частично захватила Ямполовку. В Сумах снова взрывы
21:54
В Россию из оккупированной Луганской области вывезут тысячи детей для пропаганды – ОВА
12:21
Оккупанты на ВОТ Херсонщины ищут «нелояльных» через врачей
11:31
В Луганске транспортный коллапс: мосты закрыты, пробки растут
23:00
Главное за день: Десятки погибших в Сумах. Удары по Купянску и Донетчине
23:32
Главное за день: Украина как послевоенный Берлин. РФ атаковала пять областей
23:00
Главное за день: «Безхозные» квартиры в оккупации. У Трампа предложили РФ земли Украины
21:30
Учет «бесхозного» жилья в оккупации: почему местные жители не могут попасть в свои квартиры
19:00
Фейки, пропаганда и помощь оккупантам: «военкора» из Горловки ждет суд
08:03
Российские войска оккупировали Александрополь в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Росармия ударила по Житомирщине и Никополю. Славянская ТЭС больше не в строю
все новости
10:57
Армия РФ ночью из артиллерии ударила по Константиновке: погиб человек
10:47
Российские военные атаковали машину скорой помощи в Херсоне: есть раненые
10:29
Миллионы гривен в банках и более 100 тысяч долларов «наличкой». Что декларирует семья главного прокурора Луганщины Сергея Василины
10:26
Ночной удар РФ: сбито 25 Shahed, 30 имитаторов не достигли целей
10:24
Россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: один человек погиб, шесть ранены
09:20
На Луганщине бывших военнослужащих ВС РФ устроили в школы: в ОВА рассказали, чему оккупанты «учат» детей
09:00
Войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще шесть – ранены
08:52
На Покровском направлении россияне продвинулись возле двух населенных пунктов — DeepState
08:22
В Днепре три человека погибли и 30 ранены после ночной атаки россиян — ОВА
08:01
Зеленский создал 10 новых военных администраций в Донецкой области
23:47
Главное за день: «Суд ДНР» засудил трех «азовцев». Рада продлила военное положение
23:26
Атака дронов на Днепр — в городе полыхают пожары
22:05
Россия уже более 30 раз била по украинской энергетике после договоренности с Вашингтоном о «тишине»
21:35
Суд «ДНР» приговорил еще троих пленных бойцов «Азова» к 24 годам колонии
21:16
Рекорд за 15 лет: россияне массово подают иски о признании людей погибшими или пропавшими
20:11
Что видят дроны ВСУ над захваченным Бахмутом
19:41
ВСУ вывели из строя российскую «Акацию» на Донецком направлении
18:40
Украинский военный был расстрелян оккупантами после пленения в Донецкой области (дополнено)
17:55
Су-27 ВСУ ударил по понтонной переправе в Курской области
17:55
Россия атакует Донецкую область «шахедами» с ядовитым газом
все новости
ВИДЕО
Атака дронов на Днепр — в городе полыхают пожары Атака дронов на Днепр — в городе полыхают пожары
16 апреля, 23:26
Су-27 разбомбил понтонные переправы на Курщине. Фото: кадр из видео Су-27 ВСУ ударил по понтонной переправе в Курской области
16 апреля, 17:55
Дрон ГПСУ попадает в наземный беспилотник РФ. Фото: кадр из видео Дроны «Феникса» уничтожили наземный беспилотник РФ и группу оккупантов на Донетчине
16 апреля, 15:25
Налет ССО на российскую позицию под Покровском. Фото: кадр из видео ССО провели налет на российскую позицию и ликвидировали оккупантов под Покровском: еще двух военных РФ взяли в плен
16 апреля, 15:06
Задержание жителя оккупированного Луганска. Фото: кадр из видео В Луганске ФСБ со стрельбой задержала местного жителя: оккупанты его подозревают в «подготовке теракта против депутата ЛНР»
16 апреля, 14:25
РФ бросает на штурм раненых солдат с палками и костылями. Фото: кадр из видео Раненых россиян отправляют в бой: зафиксирован штурм на палках
16 апреля, 12:18
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор