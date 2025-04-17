Ночной удар РФ: сбито 25 Shahed, 30 имитаторов не достигли целей

ПВО Украины сбила 25 Shahed. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 17 апреля (с 20:00 16 апреля) российские войска нанесли масштабный комбинированный удар по территории Украины. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

РФ использовала:

2 баллистические ракеты «Искандер-М» из Ростовской области,

3 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 с временно оккупированной Луганщины,

75 ударных БпЛА Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 25 ударных БпЛА Shahed и других дронов над востоком, севером, югом и центром страны.

30 беспилотников-имитаторов потеряны — они не достигли целей и не нанесли ущерба. В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.