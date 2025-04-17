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Военные из состава российских националистов назвали мирных жителей Украины «законной целью»

17 апреля 2025, 12:14

Военные из состава российских националистов назвали мирных жителей Украины «законной целью»

«Законной целью» считают мирных жителей Украины в подразделении российских националистов «Эспаньола». Фото: телеграм-канал «Эспаньола» «Законной целью» считают мирных жителей Украины в подразделении российских националистов «Эспаньола». Фото: телеграм-канал «Эспаньола»

В российском военном подразделении «Эспаньола» назвали мирных жителей Украины «законной целью», пишет издание ASTRA.

Сообщается, что российские военные из подразделения «Эспаньола» заявили, что рассматривают всех мирных жителей Украины как допустимые военные цели и не проводят различия между гражданскими и военными. По их словам, исключение возможно лишь для тех, кто сотрудничает с российскими силами напрямую.

«По-настоящему мирное население Украины едва ли можно отделить от военщины и террористов. Многочисленные теракты на территории России и в зоне боевых действий; непрекращающийся террор и запугивание граждан России в глобальной сети; телефонное мошенничество, реализуемое с украинской территории — всё это явно демонстрирует, что в войну против нашего населения вовлечены не только комбатанты, но и так называемый "мирняк"», — мотивировали свою позицию бойцы на официальной странице подразделения в Telegram.

Также к объектам, которые по мнению бойцов подразделения связаны с «украинской хунтой» и являются законной целью, в посте отнесены «любые объекты, которые киевская военщина использует в своих интересах и на которых ей прислуживает "мирняк"».

«Действительно мирными гражданами с украинской территории мы готовы считать только тех, как мы уже сообщали, кто выходит на авторизованную связь с помощью созданных нами ботов. Только получив гарантии на сотрудничество с Россией и преданность Русскому Миру, мы готовы относить тех или иных граждан Украины к союзникам, а не противникам», — резюмируют свою позицию бойцы «Эспаньолы».

ASTRA отмечает, что в батальоне «Эспаньола» служат футбольные фанаты и русские националисты, в том числе нацболы. 

Ранее член бригады «Эспаньола» Евгений Рассказов («Топаз») обвинил соцсети в демографической проблеме. Он же неоднократно публично призывал «удалять гениталии» и «срезать губы, чтобы оголить челюсть» украинским военнопленным. 

Также в марте появилась информация, что телеграм-канал, пишущий от лица якобы разочарованных украинцев «іній», ведет один из командиров «Эспаньолы» и экс-редактор РИА ФАН Сергей Загатин.

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