UNEX UGV: в армию поступил бронированный робот-амфибия

Украинская армия получила бронеамфибию UNEX UGV. Фото: Минобороны Украины

Парк наземных роботов Сил обороны Украины пополнила уникальная дистанционно управляемая платформа UNEX UGV. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и техники Минобороны.



Бронеамфибия украинского производства способна преодолевать воду, болота, песок, лёд и другие сложные поверхности. Благодаря широким шинам и равномерному распределению веса UNEX не активирует мины, на которые реагирует техника.

Робот устойчив к РЭБ, оснащён автопилотом и мощными аккумуляторами. Может использоваться для боевых, логистических, эвакуационных и инженерных задач в различных погодных условиях.

Напомним, ВСУ получили новый робот с пулеметом для огневой поддержки.