UNEX UGV: в армию поступил бронированный робот-амфибия

Парк наземных роботов Сил обороны Украины пополнила уникальная дистанционно управляемая платформа UNEX UGV. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и техники Минобороны.
Бронеамфибия украинского производства способна преодолевать воду, болота, песок, лёд и другие сложные поверхности. Благодаря широким шинам и равномерному распределению веса UNEX не активирует мины, на которые реагирует техника.
Робот устойчив к РЭБ, оснащён автопилотом и мощными аккумуляторами. Может использоваться для боевых, логистических, эвакуационных и инженерных задач в различных погодных условиях.
Напомним, ВСУ получили новый робот с пулеметом для огневой поддержки.
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