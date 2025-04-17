Россия ночью ракетами и «шахедами» атаковала Изюм: загорелись дома, пострадали семь человек

16 апреля с 21:15 до 22:00 российские военные совершили комбинированную атаку на город Изюм Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Оккупанты нанесли удары двумя ракетами и пятью беспилотниками. Для атаки россияне использовали БПЛА «Герань-2» – «Шахед». Тип ракет устанавливается.
Повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные помещения, учебное заведение.
Ранения получили пять человек: две женщины, двое мужчин и девочка 7 лет. У еще двух местных жительниц острая реакция на стресс.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что загорелись три частных дома на площади 600 квадратных метров.
Напомним, что утром 17 апреля российские военные атаковали машину скорой помощи в Херсоне, в результате чего есть раненые.