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Украинский военный рассказал американским журналистам об ударе РФ по Сумам

17 апреля 2025, 13:15

Украинский военный рассказал американским журналистам об ударе РФ по Сумам

В результате российского удара по Сумам 13 апреля погибли 35 человек. Фото: ГСЧС В результате российского удара по Сумам 13 апреля погибли 35 человек. Фото: ГСЧС

Журналисты американской газеты The Washington Post нашли военного, который участвовал в церемонии награждения военнослужащих ВСУ в Сумах, во время которой Россия нанесла удар по городу. 

По данным издания, участники церемонии в ходе ракетной атаки не пострадали. Погибшие – десятки мирных жителей, которые оказались рядом с местом удара.

Церемония награждения проходила в подвале здания Сумского госуниверситета, рассказал Александр. В момент удара он и другие военные, включая сослуживцев по 117-й бригаде, находились в безопасности, отмечает газета. 

В это время жена Александра на улице пыталась помочь шестилетней приемной дочери военного, которая получила осколочное ранение легкого. Сейчас ребенок в отделении интенсивной терапии.

Проведение награждения в Сумах Александр считает ненужным и безответственным. Город находится близко к границе с Россией, не имеет серьезной ПВО и регулярно подвергается атакам, пишет WP.

Александр воевал в Белгородской области. Именно оттуда его вызвали на награждение в Сумы, что, по его словам, вызывало у него раздражение: «Мне не нужны эти медали и эти бумаги. Я хочу убить всех российских солдат и вернуться домой к своей гражданской жизни».

Он считает «на 100 процентов ответственным» за смерти и ранения уволенного после ударов главу военной администрации Сумской области Владимира Артюха.

Недовольство чиновниками в связи с проведением церемонии награждения высказала и Алла Зубакиева, мать 13-летнего Михаила, пострадавшего при ударе: «Я злюсь не только на русских — я также считаю ответственным власти». Новость об увольнении Артюха она восприняла с одобрением: «И слава богу».

Согласно международному праву, обе стороны конфликта должны стараться предотвратить вред гражданскому населению, отмечает WP. 

Россия запустила ракеты по оживленной части города, что привело к большому количеству жертв. Однако и от Украины международные нормы требуют избегать размещения военных целей в густонаселенных гражданских районах. Когда войска защищают жилые массивы от атак, исполнить это требование очень трудно, но такие мероприятия, как церемония награждения, не выглядят обязательными, добавляет газета.

По данным украинских властей, погибли 35 мирных жителей, двое из них — дети. Вторая из запущенных по городу ракет «была, вероятно, начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах», заявил глава военной администрации города Сум Сергей Кривошеенко. Следы детонации боевой части ракет с поражающими элементами — шрапнелью — были видны на фото с места удара по Сумам.

Украинские власти официально не подтверждали проведение церемонии награждения военных в день удара. Но об этом заявляли некоторые чиновники, в том числе мэр города Конотоп Артем Семинихин. Последний назвал виновным в произошедшем главу ОВА области Артюха. 

Сам чиновник сказал журналистам, что не инициировал награждение, а лишь был приглашен на мероприятие. 

Во вторник Владимир Зеленский уволил Артюха.

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