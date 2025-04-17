Россияне показали авиаудары по Херсону

Российские оккупанты опубликовали видео авиаударов по Херсону. Кадры атаки обнародовал в своем телеграм-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Ранее российская армия нанесла массированные авиаудары по Центральному району города. Один мужчина погиб на улице, ещё несколько человек получили ранения.
Также РФ уничтожила ледовую арену «Фаворит», а сегодня в результате новой атаки пострадали медики — враг ударил по машине скорой помощи.
По данным Генштаба ВСУ, на Приднепровском направлении россияне провели три наступательных штурма, но успеха не имели.
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