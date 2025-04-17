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Россияне обстреляли Константиновку и два поселка на Донетчине: погибли два человека, еще четыре – ранены

17 апреля 2025, 14:04

Россияне обстреляли Константиновку и два поселка на Донетчине: погибли два человека, еще четыре – ранены

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

17 апреля в период с 08:40 до 08:50 российские войска из РЗСО «Смерч» обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Вблизи дома погиб 53-летний местный житель. Также пострадали две женщины 51 и 72 лет – у них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом и порезы.

Кроме того, авиация РФ сбросила, вероятно, авиабомбу ФАБ-250 с УМПК на село Русин Яр Ильиновской громады. В частном доме погиб 60-летний мужчина.

Еще два человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в поселке Новоэкономическое Покровского района. Женщину в возрасте 31 года и 71-летнего мужчину госпитализировали. Тип вооружения устанавливается.

Повреждены жилые дома, автомобили и гаражи.

Напомним, что в результате ночного обстрела Константиновки погиб один человек.

ТЕГИ

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Константиновка Новоэкономическое Русин Яр
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Война Авиабомба Погибшие раненые обстрелы РСЗО «Смерч»
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