Россияне обстреляли Константиновку и два поселка на Донетчине: погибли два человека, еще четыре – ранены

17 апреля в период с 08:40 до 08:50 российские войска из РЗСО «Смерч» обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
Вблизи дома погиб 53-летний местный житель. Также пострадали две женщины 51 и 72 лет – у них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом и порезы.
Кроме того, авиация РФ сбросила, вероятно, авиабомбу ФАБ-250 с УМПК на село Русин Яр Ильиновской громады. В частном доме погиб 60-летний мужчина.
Еще два человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в поселке Новоэкономическое Покровского района. Женщину в возрасте 31 года и 71-летнего мужчину госпитализировали. Тип вооружения устанавливается.
Повреждены жилые дома, автомобили и гаражи.
Напомним, что в результате ночного обстрела Константиновки погиб один человек.