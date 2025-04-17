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Чтобы вернуть жилье в оккупированном Мариуполе, владельцам нужно пройти «фильтрацию» и приехать в город — BBC News

17 апреля 2025, 15:57

Чтобы вернуть жилье в оккупированном Мариуполе, владельцам нужно пройти «фильтрацию» и приехать в город — BBC News

Оккупационные власти в Мариуполе заявили о якобы способе возвращения владельцами своего жилья. Фото: ТАСС Оккупационные власти в Мариуполе заявили о якобы способе возвращения владельцами своего жилья. Фото: ТАСС

Российские власти массово изымают жилье, принадлежавшее украинцам в Мариуполе. Его называют «бесхозяйным». Чтобы вернуть квартиры, владельцам нужно приехать лично, пройдя «фильтрацию». Об этом сообщает британское издание BBC News.

Отмечается, что в Мариуполе оккупационные власти массово изымают жилье, принадлежавшее украинцам, которые бежали из города во время военных действий. 

Как следует из документов, опубликованных «городской администрацией» с июля 2024 года, к изъятию определены не менее 5700 домов, пишут журналисты.

Для описания недвижимости, которая, по мнению захватчиков, не используется или не имеет законного владельца — то есть не зарегистрирована в российском реестре — оккупационные власти используют термин «бесхозяйный».

По подсчетам журналистов ВВС, сейчас 2200 домов в Мариуполе находятся на поздней стадии изъятия так называемыми властями (считаются «бесхозными» в преддверии решения суда). Еще 3550 домов BBC News идентифицировала как «потенциально бесхозяйные». 

«Это узаконенное воровство имущества», — говорит Галина, которая после начала полномасштабной войны покинула Мариуполь и в ее квартире сейчас живут посторонние люди.

На практике, как отмечает бывший советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко, вернуть дом, если он попал в любой из списков, практически невозможно. Для этого украинцам придется приехать в Мариуполь, пройти через процедуру «фильтрации» и получить российские паспорта.

Диана Берг уехала из Мариуполя, оставив свой дом, во время российской оккупации. Теперь ее родственнику, чтобы не допустить перехода недвижимости в собственность города, необходимо вернуться в Мариуполь, но единственный способ сделать это — прилететь в московский аэропорт, где придется пройти процедуру проверки ФСБ, известную как «фильтрация». По ее словам, такая «фильтрация» может длиться до недели. 

«Вас не сажают в тюрьму, но держат в этом узле, пока вас проверяют», — говорит Диана.

В середине марта 2025 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий гражданам «недружественных» стран (к которым относится и Украина) регистрировать недвижимость на оккупированных Россией территориях до 1 января 2028 года без специального разрешения. 

Это разрешение выдается только в самом регионе и требует согласования со специальным рабочим органом, образованным российским правительством.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские оккупационные власти планируют снести уцелевшие здания в историческом районе города.

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