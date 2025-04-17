Зеленский: Россия может нанести новые удары по энергетике Украины в пасхальные дни

Россия может нанести новые удары по украинской энергетике в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с работниками энергетического сектора 17 апреля.



«Мы знаем, к чему готовится Россия. Имеем данные от разведки и спецслужб. Сейчас — и в преддверии Пасхи, и после неё — возможны новые атаки», — отметил глава государства.



Он подчеркнул, что защита энергетической системы Украины продолжается и зависит не только от военных и систем ПВО.



«Защита — это не только ракеты и ПВО. Это и работа каждого честного специалиста на местах — в громадах, в регионах. Благодарен всем, кто делает так, чтобы в Украине был свет, чтобы мы могли восстанавливаться», — сказал президент.



По его словам, третью зиму полномасштабной войны Украина пережила без блэкаута. Несмотря на многочисленные отключения, разрушения и угрозы, энергосистема страны сохранила целостность и работоспособность.



«Это большое достижение. Благодаря сотням тысяч украинцев, которые защищают объекты, ремонтируют оборудование под обстрелами, поддерживают работу электростанций и сетей, Украина не потеряла свою энергетику», — подытожил Зеленский.



В ходе встречи президент вручил государственные награды энергетикам за преданность делу и вклад в устойчивость энергосистемы.

Россия уже более 30 раз нарушила режим прекращения огня в энергетическом секторе, несмотря на безусловное согласие Украины на эти условия. Об этом ранее заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.