Скрытая разведка в Киеве: россиянин шпионил для ФСБ под прикрытием работы на радио

Киберподразделение СБУ задержало в Киеве 47-летнего гражданина России, который, работая звукорежиссёром на одной из популярных украинских радиостанций, одновременно выполнял задачи, поставленные спецслужбой РФ.



Как выяснили следователи, россиянин собирал разведданные для подготовки терактов в центре столицы. В частности, он следил за местами парковки автомобилей возле админзданий Сил обороны, чтобы выбрать цели для возможных атак.



По данным СБУ, в перерывах между работой на радио он обходил центральные улицы Киева и тайно фотографировал внедорожники, которые считал военными. Чтобы не вызывать подозрений, снимки он делал, имитируя разговор по телефону.



Собранную информацию агент передавал своему куратору через мессенджер, оформляя подробные «отчёты». В дальнейшем спецслужбы РФ планировали подорвать зафиксированные автомобили при помощи дистанционно управляемых самодельных взрывных устройств.



Сотрудники СБУ задержали подозреваемого, когда тот проводил повторную разведку возле одного из оборонных объектов. У него изъяли мобильный телефон, с помощью которого он контактировал с представителями ФСБ и вел скрытую съёмку.

Следствие установило, что задержанный проживает в Киеве уже более десяти лет и ранее работал в различных медиаструктурах, включая те, которые имели связи с пророссийскими политическими силами. В конце 2024 года он был завербован представителем ФСБ, личность которого установлена.



Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины — за несанкционированную передачу сведений о размещении украинских военных формирований во время действия военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также следствие рассматривает возможность дополнительной квалификации его действий.

Жителя Краматорска приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Он собирал данные о фортификационных сооружениях и позициях Сил обороны Украины в Краматорском районе, сообщили в Офисе генерального прокурора.