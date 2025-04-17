Нацгвардейцы разгромили российские войска под Покровском: оккупанты потеряли более 100 единиц техники

17 апреля 14-я бригада оперативного назначения «Червона Калина» НГУ отбила масштабный механизированный штурм и разгромила российских оккупантов на Покровском направлении. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
На штурм ВС РФ бросили большое количество техники: большинство были боевые бронированные машины и мотоциклы. Также наступали около двух рот живой силы.
В результате боя уничтожены 96 мотоциклов, 21 ББМ, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники. Армия РФ потеряла более 240 военнослужащих убитыми и ранеными.
Напомним, что украинские войска останавливают продвижение армии РФ на Покровском направлении.