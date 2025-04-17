Возле могил Захарченко, «Гиви» и «Моторолы» в оккупированном Донецке возводят военно-мемориальный комплекс

Военно-мемориальный комплекс на кладбище Донецкое море в оккупированном Донецке откроют ко Дню освобождения Донбасса. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, который проинспектировал ход работ, передает «ДАН».
Он провел инспекцию вместе с «вице-премьером» группировки «ДНР» Владимиром Ежиковым.
Отмечается, что сейчас строители заливают фундамент под центральную площадку со стелой, прорабатывается ремонт подъездной дороги.
«Параллельно в Москве делают основу для мозаичной иконы Богоматери Нерушимая стена — одного из центральных элементов памятника», — говорится в сообщении.
Участники инспекции заодно обсудили уборку мусора на территории кладбища и установку туалетов.
По словам Ежикова, на первом этапе полностью подготовили площадку и начали делать фундамент. Число задействованных специалистов будут увеличивать.
Как пишет «ДАН», обустройство мемориального комплекса началось в начале апреля.
Кладбище расположено на юге Донецка. Там похоронены первый глава группировки «ДНР» Александр Захарченко. Неподалеку находятся могилы Арсена Павлова («Моторола»), Михаила Толстых («Гиви»), Владимира Жоги («Воха»), а также Ольги Качуры («Корса»).
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