США не поддержали резолюцию ООН из-за пунктов о российской агрессии против Украины

Генеральная ассамблея ООН 17 апреля приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Советом Европы. Документ был поддержан большинством, однако девять стран проголосовали против — среди них Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Судан и США. Об этом сообщает пресс-служба ООН.



Резолюция, по словам представителя Люксембурга (временно председательствующего в Комитете министров Совета Европы), обычно принимается консенсусом раз в два года — начиная с 55-й сессии Генассамблеи в 2000 году. Он выразил сожаление, что в этот раз формулировки, в том числе касающиеся гендерной терминологии, вызвали возражения на этапе консультаций.



Особое внимание вызвали пункты, связанные с агрессией России против Украины. Представитель Люксембурга подчеркнул, что эти положения остаются важной частью документа, поскольку затрагивают ключевые направления взаимодействия между Советом Европы и ООН.



Представитель США пояснил, что его страна ценит вклад Совета Европы в защиту прав человека, демократию и верховенство права. Однако Вашингтон не поддержал резолюцию именно из-за формулировок, касающихся войны РФ против Украины.



«Эти положения не способствуют продвижению мира», — заявил он, добавив, что устойчивое урегулирование конфликта остаётся приоритетом как для США, так и для стран-членов Совета Европы.

В конце марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что в Украине нет законной власти, с которой можно вести переговоры, и что «там» можно ввести внешнее управление «под эгидой ООН, США». Украина и европейские партнеры резко отвергли такое развитие ситуации.