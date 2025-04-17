Макрон, Рубио и Уиткофф обсудили Украину, тарифы и Ближний Восток

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и государственным секретарём США Марко Рубио. После переговоров 17 апреля состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.



Как сообщили на официальном сайте дворца, во встрече также участвовали министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн.



Основное внимание на переговорах было уделено возможностям запуска мирного процесса для прекращения российской агрессии против Украины. Обсуждение происходило в контексте недавнего обмена мнениями между Макроном и президентом США Дональдом Трампом, а также в рамках работы «Коалиции желающих», сопредседателями которой являются Франция и Великобритания. Последнее заседание этой коалиции прошло 27 марта в Париже.



Президент Франции также пригласил принять участие в переговорах Джонатана Пауэлла, советника по национальной безопасности Великобритании.



Кроме украинского вопроса, участники обсудили торгово-тарифные отношения между ЕС и США, а также обстановку на Ближнем Востоке — в контексте усилий по деэскалации.



Как отметили во французской администрации, эта встреча стала ещё одним примером регулярного стратегического диалога между Парижем и Вашингтоном по ключевым международным вопросам и подтверждением приверженности обеих стран принципам многостороннего взаимодействия.



Тем временем 17 апреля в Париж прибыли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Они примут участие во встречах в рамках «Коалиции желающих» и проведут переговоры с представителями США.

Генеральная ассамблея ООН 17 апреля приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Советом Европы. Документ был поддержан большинством, однако девять стран проголосовали против — среди них Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Судан и США. Об этом сообщает пресс-служба ООН.