Утраченная защита: из 225 систем ПВО у Украины осталось около 60 — Зеленский 

Президент Владимир Зеленский заявил, что с момента обретения независимости Украина существенно сократила количество систем противовоздушной обороны. Об этом он сообщил журналистам во время брифинга 17 апреля.
«В 1992 году в Украине было 225 систем ПВО. В 2019-м — около 60. Большинство исчезло в период с 2000 по 2019 год. Куда они делись — не знаю, — отметил президент.
По его словам, к 2000 году Украина ещё располагала примерно 160 такими системами. Он подчеркнул, что акцентирует внимание не на причинах утраты — будь то продажи, хищения или иное, — а на важности понимания масштаба оборонительного потенциала страны.
«Это важно не ради упрёков, а чтобы понимать, какой была плотность защиты Украины. А главное — какой она должна быть. Мы также должны понимать, какую защиту имеют россияне. Ведь наши системы продавались не только на Ближний Восток, но и в Россию», — добавил Зеленский.
Ранее он заявил, что Украина нуждается минимум в десяти системах Patriot для защиты от российских атак.