Украинский ученый из Донецка стал подозреваемым: СБУ расследует дело о коллаборационизме

Сообщено о подозрении бывшему руководителю «госкомитета экологической политики и природных ресурсов при главе ДНР».

Речь идет о бывшем океанологе и полярнике из Донецка, который в своё время получил немало профессиональных наград в Украине. После многолетнего опыта работы в сфере экологии региона он занял фейковую должность в так называемой «городской администрации ДНР», а впоследствии возглавил псевдогосударственный «экологический комитет».

Подозреваемый внедрял российские нормы хозяйствования на оккупированной территории, курировал процессы «лицензирования» и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ. Собранные средства перераспределялись в пользу оккупантов.

Кроме того, руководитель «экокомитета» координировал перемещение товаров в Россию. В 2024 году по указу главы «ДНР» Дениса Пушилина он был уволен.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры ему заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

В Донецкой области суд заочно приговорил трех бывших сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к 14 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность. Осужд6нные также лишены права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 12 лет, с конфискацией имущества.