Российские войска разворачивают штурмовые действия на ряде направлений с использованием как военной, так и гражданской техники.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в своём Telegram-канале.

«Россияне начали осуществлять штурмовые действия и проверку боем на ряде направлений, с использованием как бронетехники, так и гражданских автомобилей и мотоциклов», — написал он.

По словам Коваленко, это свидетельствует об отсутствии у Кремля намерений завершить войну дипломатическим путем.

«Цель — быстро закинуться и закрепиться. Планов на мир у россиян нет — они планируют попытки наступательных действий и введение в бой резервов в течение всего лета», — добавил он.

Российская армия провела одно из самых масштабных наступлений, попытавшись прорвать оборону западнее Орехова силами батальона пехоты и около 40 единиц техники.



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