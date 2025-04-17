Трамп анонсировал подписание соглашения с Украиной о минералах — через неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых может быть подписано уже на следующей неделе.
«У нас есть соглашение по минеральным ресурсам, которое, я думаю, будет подписано в следующий четверг, скоро», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Овальном кабинете.
«И я предполагаю, что они будут придерживаться этого соглашения», — добавил он.
Отвечая позже на вопрос о месте подписания документа, Трамп уточнил: «Я точно не знаю. Оставлю это Скотту (министр финансов США Скотт Бессенту)».
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предложила сначала зафиксировать договоренности в виде меморандума о намерениях, пока юристы продолжают работу над финальным соглашением.
«Американская сторона предложила все же вернуться еще к одному шагу, пока работают юристы над соглашением — это меморандум о намерениях, у нас намерения положительные, конструктивные, мы это показываем», — отметил Зеленский.
Подписание меморандума может состояться онлайн уже в четверг, 17 апреля.
Также ранее Трамп заявил, что намерен принять решение в отношении РФ после получения от Москвы информации до конца текущей недели.