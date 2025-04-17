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Главное за день: Атака на Днепр. Новые военные администрации в Донецкой области

17 апреля 2025, 23:00

Главное за день: Атака на Днепр. Новые военные администрации в Донецкой области

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал указ о создании десяти новых военных администраций в населенных пунктах Донецкой области, которые на данный момент находятся под временной оккупацией. Новые военные администрации созданы в двух районах — Мариупольском и Волновахском.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между организацией и Советом Европы. Документ был поддержан большинством, однако девять стран проголосовали против из-за пунктов о российской агрессии против Украины. Среди них Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер, Судан и США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между США и Украиной по добыче полезных ископаемых может быть подписано уже на следующей неделе.

Общество

Журналисты американской газеты The Washington Post нашли военного, который участвовал в церемонии награждения военнослужащих ВСУ в Сумах, во время которой Россия нанесла удар по городу. Церемония награждения проходила в подвале здания Сумского госуниверситета, рассказал Александр. В момент удара он и другие военные, включая сослуживцев по 117-й бригаде, находились в безопасности.

Военно-мемориальный комплекс на кладбище Донецкое море в оккупированном Донецке откроют ко Дню освобождения Донбасса. Кладбище расположено на юге Донецка. Там похоронены первый глава группировки «ДНР» Александр Захарченко. Неподалеку находятся могилы Арсена Павлова («Моторола»), Михаила Толстых («Гиви»), Владимира Жоги («Воха»), а также Ольги Качуры («Корса»).

В оккупированной Луганской области в учебные заведения устроили 55 человек, которые участвовали в боевых действиях в рядах российской армии. Большинство из них «преподает» предмет «по основам безопасности и защиты родины».

Российские власти массово изымают жилье, принадлежавшее украинцам в Мариуполе. Его называют «бесхозяйным». Чтобы вернуть квартиры, владельцам нужно приехать лично, пройдя «фильтрацию».

Боевые действия

Армия РФ авиабомбами, дронами и артиллерией атаковала Херсон, один человек погиб, еще 12 людей пострадали. В Никополе погибли двое мужчин, еще пятеро ранены. Россияне обстреляли Константиновку и два поселка на Донетчине: погибли два человека, еще четыре – ранены. В Изюме загорелись дома, пострадали семь человек. После ночной атаки беспилотников армии РФ в Днепре погибли три человека, среди них один ребенок, пострадали 30 человек.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за последние недели ВСУ освободили около 16 квадратных километров территории вблизи поселков Удачное, Котлино и Шевченко.

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