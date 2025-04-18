Один человек погиб, более полусотни ранены в результате российского удара по Харькову — ГВА

В Харькове в результате российского удара по густонаселенному району города на рассвете 18 апреля погиб один человек, по меньшей мере 54 – пострадали, сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, среди раненых есть дети.
«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной частью. Именно поэтому площадь поражения очень велика», — заявил мэр.
По предварительной информации, пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных усадеб.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе Харькова.
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