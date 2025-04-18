Один человек погиб, более полусотни ранены в результате российского удара по Харькову — ГВА

Сегодня утром россияне обстреляли Харьков: есть погибший и десятки раненых. Фото: Суспільне Харків

В Харькове в результате российского удара по густонаселенному району города на рассвете 18 апреля погиб один человек, по меньшей мере 54 – пострадали, сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, среди раненых есть дети.

«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной частью. Именно поэтому площадь поражения очень велика», — заявил мэр.

По предварительной информации, пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных усадеб.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе Харькова.