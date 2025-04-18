ВСУ уничтожили две БМП РФ при попытке форсировать Оскол

Место ликвидации БМП РФ

Силы обороны Украины уничтожили две боевые машины пехоты армии РФ при попытке форсировать реку Оскол в районе Купянска. Российские войска пытались переправиться на правый берег, чтобы перебросить подкрепление. Об этом сообщил Telegram-канал RST.



Согласно сводке Генштаба ВСУ, на Купянском направлении зафиксированы четыре штурмовые атаки оккупантов. Бои шли вблизи населённых пунктов Петропавловка, Синьковка и Загрызово.

Продвижение ВС РФ на Купянском направлении

На этом участке фронта были задействованы 1843-й мотострелковый батальон и 9-я артиллерийская бригада российских войск.



В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1530 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 40 боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, одну РСЗО, а также средство ПВО.



Кроме того, ВСУ сбили 140 БпЛА оперативно-тактического уровня, помимо этого уничтожив 312 единиц автомобильной и 51 единицу специальной техники оккупантов.