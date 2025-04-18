В России усомнились в скором прекращении огня

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: ТАСС

Прекращение огня в Украине пока нереалистично. Об этом в четверг, 17 апреля, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время брифинга по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН, сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Он пояснил, что прекращению огня препятствует, по его словам, «нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре».

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на этом этапе», — сказал Небензя.

При этом постпред РФ при ООН отметил, что Запад не выразил готовности оказать давление на Киев по соблюдению моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Небензя сказал, что доложит об этом Москве.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен принять решение в отношении РФ после получения от Москвы информации о готовности к прекращению огня в Украине. Он ожидает ответа до конца текущей недели.

Во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони в Вашингтоне на вопрос журналистки, как долго он будет ждать ответа Владимира Путина на его предложение о прекращении огня перед тем, как введет в отношении РФ пошлины или новые санкции, Трамп ответил: «Посмотрим, что это будет. Мы услышим от них на этой неделе, на самом деле очень скоро, и увидим. Но мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились».