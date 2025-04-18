Автомобили, торговая марка и стипендия в университете. Что декларирует новый глава Луганской ОВА Алексей Харченко

Новый глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. Фото: ЛОВА

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил начальника Северскодонецкой ГВА Алексея Харченко на должность главы Луганской областной военной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОВА.



На этой должности Харченко сменил Артема Лысогора, который был главой Луганской ОВА с 12 апреля 2023 года.



«Новости Донбасса» рассказывают, что декларирует новый начальник областной военной администрации Луганщины.



Недвижимость



Согласно данным Единого государственного реестра деклараций, в Житомире Алексей Харченко имеет право бесплатного пользования квартирой общей площадью 80 квадратных метров. Недвижимостью владеет, вероятно, его родственница.



Также в Житомире Харченко имеет зарегистрированное место проживания в квартире общей площадью 85 квадратных метров. Жильем владеет гражданка Украины.



Автомобили



Глава ЛОВА владеет легковым автомобилем Opel Corsa 2007 года выпуска и внедорожником Mercedes-Benz GL 400 2015 года выпуска.



Кроме того, Алексей Харченко имеет право пользования внедорожником Hyundai Tucson 2016 года выпуска.



Нематериальные активы



Харченко декларирует торговую марку VETERANO GARAGE.



Доходы



Алексей Харченко за 2024 год на должности главы Северскодонецкой городской военной администрации заработал 284 493 гривны.



В государственном университете «Житомирская политехника» Харченко получил зарплату в размере 36 820 гривен и стипендию на сумму 45 241 гривна.



Также начальник Луганской ОВА получил доход от отчуждения движимого имущества в размере 300 000 гривен.



Наличные деньги



В наличном виде Алексей Харченко хранит 23 800 долларов.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали, что задекларировала за 2024 год семья главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.