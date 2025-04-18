Зенитчик ВСУ в темноте сбил ракету «Калибр» из ПЗРК

Ночью, в полной темноте, стрелок-зенитчик из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) сбил российскую крылатую ракету типа «Калибр». Об этом сообщает Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины.
Переносные ЗРК оснащены тепловой системой самонаведения. Стрелок должен зафиксировать цель в прицеле, дождаться захвата её головкой самонаведения, и лишь затем выполнить пуск. Сделать это сложно даже днём — на всё около 20 секунд, пока работает аккумулятор, питающий системы комплекса.
Владимир — стрелок-зенитчик отделения охраны бригады тактической авиации. Во время отражения ракетно-авиационного удара он с первого выстрела сбил ракету «Калибр» из ПЗРК «Игла-1».
«Это было сложно, но всё удалось. Мы заранее прибыли на позицию, ожидали ракету именно в этом районе и не ошиблись. Дождались её появления в зоне поражения. Действовали спокойно и чётко. Попали с первого выстрела», — рассказал Владимир.
Это уже вторая ракета на его счёту. Первую — крылатую Х-101 — он сбил летом 2023 года.
Напомним, Силы ПВО Украины сбили 3 крылатые ракеты и 23 вражеских БпЛА.
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