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США вскоре могут отказаться от попыток добиться мира между Украиной и РФ

18 апреля 2025, 11:36

США вскоре могут отказаться от попыток добиться мира между Украиной и РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: NBC News Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: NBC News

Соединенные Штаты Америки прекратят посреднические попытки в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не увидят прогресса. 

Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с представителями ЕС и Украины, передает Reuters.

«Нам нужно очень быстро определить — и я говорю о вопросе нескольких дней, — возможно ли это осуществить в течение следующих нескольких недель. Если да — мы участвуем. Если нет — тогда у нас есть и другие приоритеты», — сказал госсекретарь США.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп заинтересован в соглашении, но у него «много других приоритетов» в мире, и он «готов двигаться дальше», если не будет признаков прогресса.

Ранее сообщалось, что в России выразили сомнения в скором прекращении огня. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время брифинга по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН. Он пояснил, что прекращению огня препятствует, по его словам, «нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре».

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