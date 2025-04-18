США вскоре могут отказаться от попыток добиться мира между Украиной и РФ

Соединенные Штаты Америки прекратят посреднические попытки в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не увидят прогресса.
Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с представителями ЕС и Украины, передает Reuters.
«Нам нужно очень быстро определить — и я говорю о вопросе нескольких дней, — возможно ли это осуществить в течение следующих нескольких недель. Если да — мы участвуем. Если нет — тогда у нас есть и другие приоритеты», — сказал госсекретарь США.
По словам Рубио, президент США Дональд Трамп заинтересован в соглашении, но у него «много других приоритетов» в мире, и он «готов двигаться дальше», если не будет признаков прогресса.
Ранее сообщалось, что в России выразили сомнения в скором прекращении огня. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время брифинга по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН. Он пояснил, что прекращению огня препятствует, по его словам, «нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре».
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях