В Киеве тревога из-за угрозы баллистического удара РФ

ПВО Украины

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).



«Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.



Кроме Киева, о возможной угрозе баллистических ударов сообщили также в пяти областях: Винницкой, Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской.

По информации Командования Воздушных сил, применение баллистики со стороны врага зафиксировано в 12:04.