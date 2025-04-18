Россия понесла очень большие одномоментные потери во время масштабного штурма под Покровском – ВСУ

Масштабный штурм россиян под Покровском. Фото: кадр из видео

17 апреля масштабный штурм российских войск происходил на юг и юго-запад от города Покровск Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, оккупанты для штурма задействовали очень большое количество мотоциклов – около 90.



«И там были задействованы бронемашины. Это комбинированная атака с применением разных типов как бронетехники, так и мототехники. Мотоциклам вообще не повезло – там их просто разнесли. Бронемашинам по большей части не повезло. Что это было? Как на Запорожском направлении удивлялись, так и на нашем направлении удивлялись. Это какая-то «психологическая атака Чапаева». Действительно они понесли очень большие одномоментные потери. Насколько я понимаю, это была фактически одна волна штурма», – отметил Трегубов.

Напомним, что 17 апреля украинские войска отбили масштабный механизированный штурм и разгромили российских оккупантов на Покровском направлении. В результате боя уничтожены 96 мотоциклов, 21 ББМ, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники. Армия РФ потеряла более 240 военнослужащих убитыми и ранеными.



Днем ранее, 16 апреля, Силы обороны Украины отбили подобный масштабный штурм, но уже в Запорожской области. Оккупанты потеряли 32 единицы техники и 140 военнослужащих.