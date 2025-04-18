СБУ задержала экс-чиновницу суда, которая работала на ГРУ и помогала армии РФ наступать на Покровск

Задержанная экс-чиновница городского суда Мирнограда. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской военной разведки в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Фигурантка ранее работала секретарем городского суда в Мирнограде, а недавно начала сотрудничество с ГРУ и помогала россиянам наступать на Покровск и ждала оккупации региона.



По материалам дела, женщина «сливала» российской спецслужбе геолокации укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны Украины. Чтобы собрать информацию, 34-летняя фигурантка фиксировала координаты украинских войск во время поездок в райцентр. Также женщина отмечала на гугл-картах маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ и оборонные линии вблизи передовой.



Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила женщину и задержала ее по месту жительства. Одновременно спецслужба провела комплексные меры по обеспечению безопасности локаций Сил обороны.



Как установило расследование, российское ГРУ дистанционно завербовало экс-чиновницу через ее одноклассника, который воюет на Восточном фронте в рядах ВС РФ. Для коммуникации с военной разведкой россиян женщина сначала передавала разведданные своему знакомому, а дальше он отчитывался куратору.



При задержании у фигурантки изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на оккупантов.



Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что на Донетчине контрразведка СБУ задержала протоиерея УПЦ МП, который шпионил для ФСБ в обмен на «эвакуацию» семьи в РФ.