За 25 км от фронта в Краматорске

Краматорск занимается перекладкой брусчатки. На фоне боёв в 25 км от города подобные работы вызывают острое возмущение у военных. Об этом сообщает телеграм-канал «Офицер+», опубликовав соответствующее видео.



«На четвёртом году войны разговоры о плитке и тротуарах должны звучать только в виде шуток о мирном прошлом…» — говорится в сообщении.



Автор также напомнил, что буквально позавчера писал о вероятной новой тактике мотоштурмов россиян. И спустя несколько часов такой штурм произошёл на Покровском направлении — с применением около 100 мотоциклов.



В заметке подчёркивается, что квадратный метр плитки стоит дороже метра «Егозы» — спиральной колючей проволоки, которую можно использовать для защиты от мотоштурмов.



«Если положить Егозу — ни один мопед или мотоцикл не пройдёт», — отмечает автор.



Аналогичную позицию озвучил и телеграм-канал «Говорят Снайпер+», отметив, что Краматорск находится всего в 25 км от линии фронта, а «на полях ни одного окопа и клубка колючей проволоки».



Военные подчёркивают необходимость вместо брусчатки прокладывать оборонные линии: рвы, заграждения, «Егозу» с интервалом в 5–10 метров.



«Ни пехота, ни танки, ни мотоциклы не пройдут. Такая линия будет надёжнее, чем Днепр. Даже пехоту не надо будет сажать — пилоты с бродячими псами справятся», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки на Краматорском направлении ВС РФ совершили восемь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек.



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