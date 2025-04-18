На оккупированной Донетчине безработными в этом году признали 39 граждан

Всего 39 граждан признаны безработными в нынешнем году на оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает оккупационное издание «Донецкое агентство новостей» (ДАН) со ссылкой на местный центр занятости.

«Всем этим людям назначены пособия по безработице и уже выплачено 3 млн 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что нще более 750 человек получили меру господдержки по профессиональной ориентации в целях выбора будущей профессии. А по горячей линии центров занятости оккупированной части Донецкой области с начала года предоставлено более 400 консультаций по вопросам в сфере занятости населения.