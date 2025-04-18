В Украину удалось вернуть тела более 900 погибших воинов

Более 900 тел погибших воинов удалось вернуть в Украину. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Украину удалось вернуть тела 909 погибших бойцов. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 18 апреля.

Среди возвращенных «на щите» защитников погибшие с: Кураховского направления; Покровского направления; Бахмутского направления; Угледарского направления; Луганского направления; Запорожского направления; Сумского направления; Харьковского направления.

Также были возвращены тела, которые находились в российских моргах.

Отмечается, что погибших украинских воинов удалось вернуть в результате совместной работы Коордштаба, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.

Возвращению погибших бойцов также способствовал Международный комитет Красного Креста.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в сообщении.