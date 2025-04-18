Оккупанты сбросили КАБы на школу в Сумской области

Российские оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы (КАБы) на школу в селе Осоевка Краснопольской громады. Об этом сообщает «Кордон.Медіа».
Авиаудар также подтвердила исполняющая обязанности главы громады Ирина Юхта.
«Враг нанёс авиаудары по учебному заведению сегодня рано утром», — говорится в сообщении.
В результате атаки здание школы частично разрушено: выбиты окна, серьёзно повреждены крыша и стены. Кроме того, в результате удара по Краснополью пострадали здания, ангары, гаражи нескольких предприятий и гаражи отдела образования.
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