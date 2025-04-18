ВСУ за сутки уничтожили рекордное количество автотехники российских войск

Уничтоженная российская автомобильная техника. Фото: ОСГВ «Хортица»

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили рекордное количество автомобильной техники российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Количество уничтоженной автомобильной техники за 17 апреля составляет 312 единиц. Речь идет о всей линии фронта, о грузовиках разного назначения и автомобильной технике.



В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» потери оккупантов за сутки: автомобильной техники – 269, специальной техники – 55.



Другим рекордным днем, когда ВСУ за сутки уничтожили наибольшее количество автотехники, является 14 декабря 2024 года. Тогда войска РФ потеряли 181 единицу.



В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» потери россиян за 14 декабря составили: автотехники – 139, спецтехники – 19.

Напомним, что 17 апреля украинские войска отбили масштабный механизированный штурм и разгромили российских оккупантов на Покровском направлении. В результате боя уничтожены 96 мотоциклов, 21 ББМ, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники. Армия РФ потеряла более 240 военнослужащих убитыми и ранеными.



В ВСУ заявили, что во время этого масштабного штурма Россия понесла очень большие одномоментные потери.