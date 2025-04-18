Виновные в убийстве активиста из Бахмута досрочно освобождены — они подписали контракт с ВСУ

Полтавский районный суд и Первомайский горрайонный суд Харьковской области удовлетворили ходатайства об условно-досрочном освобождении осуждённых Николая Барабаша и Александра Барышко для прохождения военной службы по контракту. Оба были признаны виновными в нападении на общественного активиста Артема Мирошниченко в Бахмуте в 2019 году, в результате которого он скончался в больнице.

Об этом говорится в ответе Славянского горрайонного суда Донецкой области на журналистский запрос, сообщает издание ZMINA.

Согласно сообщению, 13 февраля 2025 года Полтавский районный суд удовлетворил представление Божковской исправительной колонии №16 об УДО Николая Барабаша 2003 года рождения. Днём ранее Первомайский суд Харьковской области освободил для военной службы Александра Барышко 2002 года рождения, отбывавшего наказание в ИК №117. В обоих случаях суды установили административный надзор.

Ранее, 13 июня 2024 года, Славянский суд приговорил Барабаша к 8 годам, а Барышко — к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы. Обоих признали виновными по ч. 2 ст. 121 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение и разбой).

Артем Мирошниченко был избит 29 ноября вечером в Бахмуте. После этого активист находился в коме. 6 декабря стало известно о его смерти.



После смерти Мирошниченко полиция переквалифировала статью дела на «умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть».



Подозреваемым в нападении на Мирошниченко оказался 16-летний местный житель. Также была установлена личность его 17-летнего приятеля, который был рядом с ним в момент нападения. Позже в суде выяснилось, что он также участвовал в избиении.



Артемовский горрайонный суд избрал 16-летнему подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, хотя прокуратура ходатайствовала об аресте в СИЗО. Его знакомому была избрана мера пресечения в виде ареста, так как у него уже есть судимость за грабеж.