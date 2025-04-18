Жителей Донетчины призывают не собираться массово на Пасху из-за угрозы российских атак

Накануне Пасхи жители Донецкой области получили предупреждение от областной власти: необходимо быть максимально внимательными к вопросам безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать массовых скоплений людей.



«Враг не раз демонстрировал, что для него нет ничего святого. Помните: большие скопления людей — это риск», — говорится в обращении.



Областная военная администрация Донетчины просит священнослужителей учитывать текущую обстановку и воздержаться от проведения массовых мероприятий.



Также напомнили, что в зависимости от приближённости населённых пунктов к линии фронта в области продолжают действовать три режима комендантского часа:

с 15:00 до 11:00 или с 17:00 до 09:00 — в громадах ближе к линии боевых действий;

с 21:00 до 05:00 — в населённых пунктах, удалённых от фронта.

Власти призывают граждан не пренебрегать этими мерами и сохранять осторожность в праздничные дни.