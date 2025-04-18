Жителей Донетчины призывают не собираться массово на Пасху из-за угрозы российских атак

Накануне Пасхи жители Донецкой области получили предупреждение от областной власти: необходимо быть максимально внимательными к вопросам безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать массовых скоплений людей.
«Враг не раз демонстрировал, что для него нет ничего святого. Помните: большие скопления людей — это риск», — говорится в обращении.
Областная военная администрация Донетчины просит священнослужителей учитывать текущую обстановку и воздержаться от проведения массовых мероприятий.
Также напомнили, что в зависимости от приближённости населённых пунктов к линии фронта в области продолжают действовать три режима комендантского часа:
Власти призывают граждан не пренебрегать этими мерами и сохранять осторожность в праздничные дни.
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