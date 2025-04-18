Их искали 10 лет: на оккупированной Луганщине осудили пару за убийство в 2014 году

Суд на оккупированной Луганщине вынес приговор супружеской паре, которая по версии «следствия» совершила жестокое убийство в 2014 году. В «Следкоме ЛНР» рассказали, что расследование, возобновленное спустя почти десятилетие, позволило установить местонахождение преступников и привлечь их к ответственности.
Утверждается, что в сентябре 2014 года на мосту в Краснодоне был найден сгоревший автомобиль, в багажнике которого находилось тело мужчины. Правоохранители установили, что он был жестоко избит, ранен ножом, а затем живьём сожжён в машине. Мотивом стало подозрение в ревности: убийца приревновал супругу к своему знакомому.
Сразу после преступления супругам удалось скрыться. Это произошло спустя несколько месяцев как город захватили пророссийские силы. Местные «правоохранители ЛНР» тогда ничего не смогли сделать.
Супругов задержали за пределами оккупированной Луганщины. Утверждается, что дело продвинулось только после того, как «полицию ЛНР» начали курировать российские следователи.
Суд приговорил мужчину к 14 годам, женщину — к 12 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колониях строгого и общего режимов соответственно.
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