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Студентку в Петербурге отправили в колонию за стих Тараса Шевченко и антивоенную позицию

18 апреля 2025, 21:56

Студентку в Петербурге отправили в колонию за стих Тараса Шевченко и антивоенную позицию

Студентку в Петербурге отправили в колонию за стих Тараса Шевченко и антивоенную позицию

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 19-летнюю Дарью Козыреву к 2 годам и 8 месяцам колонии по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщаю российские СМИ.

Поводом для уголовного преследования стало то, что девушка 24 февраля 2024 года приклеила на памятник Тарасу Шевченко его стихотворение «Заповіт». Позже ей также вменили еще один эпизод по той же статье — за интервью изданию «Север.Реалии», которое в итоге было удалено.

Козырева вины не признала. Прокурор Михаил Русских просил для нее 6 лет лишения свободы, но суд назначил менее жесткое наказание. Судьёй по делу выступал Дмитрий Оврах.

Это не первое дело, заведенное против девушки. В декабре 2022 года, когда Козыревой было 17 лет, ее уже привлекали к ответственности за надпись на арт-инсталляции с названием «Мариуполь» — тогда она написала: «Убийцы, вы разбомбили его». Позднее к ней применялись меры за посты с критикой статьи о «фейках» в адрес армии РФ.



Из-за своей антивоенной позиции Козыреву также отчислили с медицинского факультета Санкт-Петербургского госуниверситета.

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