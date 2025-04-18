Минобороны Украины разработало механизм поэтапной замены бойцов на фронте — Гаврилюк

Украинские военнослужащие, которые находятся на передовой с начала полномасштабной войны, вскоре начнут получать ротацию. Об этом 18 апреля сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.



«Мы завершаем разработку механизма, который позволит при поступлении необходимого человеческого ресурса начинать поэтапную замену военнослужащих. В первую очередь речь идёт о тех, кто выполняет задачи на линии фронта с 2022 года», — пояснил он.



Гаврилюк подчеркнул, что отвод бойцов будет возможен только при условии пополнения и подготовки новых подразделений. При этом он заявил, что украинская армия стремится избежать явления «бусификации» — принудительной службы без ротации.



Также в Минобороны рассматривают возможность формирования новых подразделений из контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. Одновременно продолжается работа по доукомплектованию боевых частей.



«Уже открыты более 50 рекрутинговых центров по всей Украине. Они занимаются набором добровольцев и привлечением иностранцев, которые готовы выполнять боевые задачи в составе Сил обороны Украины», — добавил генерал.



Позже представитель правительства в Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабинет министров уволил Гаврилюка с должности первого замминистра обороны. В ближайшее время будет сообщено о его новой сфере ответственности, заявил министр обороны Рустем Умеров. Сам генерал-лейтенант также сообщил «Суспільному», что уходит с должности первого заместителя министра обороны Украины по собственному желанию.

Нарушения прав человека, совершаемые работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), приобрели системный и массовый характер, заявил ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.